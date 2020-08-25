Беременным или пытающимся забеременеть женщинам следует избегать употребления кофеина, поскольку данные свидетельствуют о том, что он связан с отрицательными исходами беременности.

Кроме того, безопасного уровня не существует. Такие выводы были сделаны в рамках анализа обсервационных исследований, опубликованных в BMJ Evidence Based Medicine.Путем поиска в базе данных профессор Джек Джеймс из Университета Рейкьявика, Исландия, обнаружил 1,2 тыс. рецензируемых статей на английском языке, связывающих кофеин и напитки с кофеином с исходами беременности.Было отобрано 48 оригинальных наблюдательных исследований и метаанализов, опубликованных за последние два десятилетия. Всего в 37 наблюдательных исследованиях было сообщено о 42 отдельных выводах; из них 32 обнаружили, что кофеин значительно увеличивает риск неблагоприятных исходов беременности, а 10 не обнаружили ассоциаций или не подтвердили их. О риске, связанном с кофеином, сообщалось с умеренным или высоким уровнем постоянства для всех исходов беременности, кроме преждевременных родов.Это наблюдательное исследование, поэтому невозможно установить причинно-следственную связь, однако автор указывает, что дозозависимый характер связи между кофеином и неблагоприятными исходами беременности, а также на тот факт, что некоторые исследования не обнаружили порогового значения, ниже которого отсутствовали бы отрицательные исходы. Все это скорее подтверждает вероятную причинную связь.