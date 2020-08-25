Максимальная температура воздуха на этой неделе до +32 градусов, минимальная - до +8 градусов.

В среду, 26 августа, синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3 - 8 м / с. Температура по области: ночью от +11 до +16 градусов, днем от +24 до +29 градусов.В четверг, 27 августа, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5 - 10 м / с. Температура воздуха по области: ночью от +10 до +15 градусов, днем от +26 до +31 градуса.В пятницу, 28 августа, переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5 - 10 м / с. По области: температура ночью от +12 до +17 градусов, днем от +22 до +27 градусов.В субботу, 29 августа, в Харькове и области будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный, 3 - 8 м / с. Температура воздуха ночью от +8 до +13 градусов, днем от +23 до +28 градусов.