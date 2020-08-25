В Харьковской области полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП. В результате столкновения двух автомобилей один человек погиб и еще один оказался в больнице.

Авария произошла 25 августа около 7:55 в селе Крысино Богодуховского района по улице Центральной. 73-летний водитель автомобиля "Москвич" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Volkswagen Cadd». Пожилой мужчина погиб на месте происшествия. 32-летнего водителя иномарки доставили в Богодуховскую больницу.Информация о событии зарегистрирована в Едином учете Богодуховского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.