Секреты выбора школьный формы актуальны и при покупке спортивной формы, в которой ваше чадо будет ходить на уроки физкультуры.

Кроме того, нужно обязательно обратить внимание на окраску футболок и маек, которые надеваются под спортивный костюм, говорят специалисты. Не стоит покупать изделия очень ярких, едких цветов, они чаще всего достигаются за счет использования вредных химических красителей.Некоторые из них, по словам экспертов, могут содержать тяжелые металлы, которые затем мигрируют из тканей и накапливаются в организме ребенка. Наиболее опасным из них является ароматический амин, который относится к канцерогенам, способным провоцировать развитие онкологических заболеваний.