32-й Межконтинентальный заплыв через пролив Босфор с участием харьковских спортсменов состоялся 23 августа в Турции.

В ходе заплыва 2400 пловцов преодолели дистанцию в 6,5 км, переплыв из Азии в Европу. Харьков был представлен командой «Chameleon Club» в составе восьми спортсменов.По итогам заплыва харьковчанка Оксана Кошевская заняла второе место среди пловцов в возрасте от 30 до 34 лет. Она показала время - 53 мин. 34 сек. Остальные харьковские участники заняли в своих возрастных категориях различные места - от 7-го до 64-го.Всемирная ассоциация по плаванию на открытой воде (WOWSA) ранее признала Межконтинентальный заплыв через Босфор «Лучшим соревнованием по плаванию в мире».