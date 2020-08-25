Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 25 августа, решила объявить конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Такое решение поддержали 279 народных депутатов.

В законопроекте отмечается, что до сих пор на законодательном уровне не определен эскиз, описание, порядок использования и правовая защита большого Государственного Герба Украины.Конкурс поручено провести правительству."Осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины и подать на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения, установленные по результатам конкурса (до 1 декабря 2020 года - ред.)", - указано в пояснительной записке.Как известно, Государственный Герб Украины состоит из малого и большого гербов. Малым является Золотой Тризуб на голубом фоне. Его утвердила Верховная Рада 19 февраля 1992 г.ода. С большим Гербом до сих пор не определились.