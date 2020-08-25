По версии полиции, во время ссоры мужчина ударил сына ножом в грудную клетку.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, происшествие произошло 24 августа в поселке Введенка Чугуевского района.Прибыв на место полицейские установили, что между отцом и сыном возникла ссора, в ходе которой мужчины начали выяснять отношения с помощью кулаков. Во время драки 63-летний гражданин ударил сына ножом в грудную клетку. 29-летнему пострадавшему вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицию.Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.Следователи Чугуевского отдела полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.