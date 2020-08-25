Об этом сообщает организация "ОПОРА".Представители организации "ОПОРА" зафиксировали целый ряд случаев использования бюджетных средств для оплаты политической рекламы чиновниками Харьковской области.
В частности, 22 августа в городе Дергачи Харьковской области состоялся концерт, посвященный Дню города. Во время концерта представители зафиксировали рекламу партии "Слуга народа", хотя деньги на проведение мероприятия выделялись из городского бюджета.
"Во время мероприятия на экране на сцене регулярно показывали рекламу Константина Жидкова на фоне бренда «Слуги народа». Видео с этим даже выложили на странице Дергачевской РГА в Facebook", - сообщают в организации.
Кроме того, в "ОПОРА" зафиксировали, что мэр Изюма Валерий Марченко использует бюджетные средства для оплаты интервью с элементами политического пиара в местной газете «Горизонты Изюмщины»
"В интервью, которое опубликовано в номере 34 от 20 августа, Валерий Марченко рассказывает, какие политические партии его поддерживают. Кроме того, он дает советы избирателям, как выбирать кандидатов на предстоящих выборах", - фиксируют общественники.