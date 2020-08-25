44-летнего водителя и 10-летнего пассажира скутера госпитализировали в районную больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное.Как сообщают в полиции, авария произошла вечером 23 августа на перекрестке улиц Соборная и Благовещенская в городе Лозовая.
Предварительно правоохранители установили, что 26-летний водитель автомобиля «Газель» осуществлял поворот налево и не предоставил преимущества в движении скутеру, который двигался во встречном направлении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.