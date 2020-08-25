44-летнего водителя и 10-летнего пассажира скутера госпитализировали в районную больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Как сообщают в полиции, авария произошла вечером 23 августа на перекрестке улиц Соборная и Благовещенская в городе Лозовая.Предварительно правоохранители установили, что 26-летний водитель автомобиля «Газель» осуществлял поворот налево и не предоставил преимущества в движении скутеру, который двигался во встречном направлении.По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.