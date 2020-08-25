Повышение минимальной зарплаты в Украине до 5000 грн с 1 сентября приведет к увеличению пенсий у 1,5 млн пенсионеров, которые получают минимальные выплаты.

Об этом рассказал в эфире телеканала «Украина 24» советник министра социальной политики Николай Шамбир- Сумма будет небольшая, и охваченное количество людей небольшое. Где-то на 1,5 млн пенсионеров повлияет повышение заработной платы. Минимальная зарплата 4723 грн с сентября будет 5000 грн. Если примет это Верховная Рада, на 40% от минимальной зарплаты будет минимальная пенсия для лиц, имеющих 65 лет, – объяснил советник министра.По его словам, из-за данного повышения минимальных пенсий большой нагрузки на бюджет не будет.- Практически все пенсии сейчас подлежат повышению. Есть пенсии, которые сейчас не индексируются. Но также мы работаем над тем, чтобы в следующем году полностью охватить всех вопросом индексации, – добавил Шамбир.К слову, изменена формула расчета субсидий, из-за этого украинцы будут больше платить за коммуналку.