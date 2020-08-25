По состоянию на 25 августа в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 6 119 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 7 804 случая заболевания COVID-19, из них - 4 569 человек находятся под медицинским наблюдением, 3 048 пациентов выздоровели, 187 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 25 августа в Украине зафиксировано 1 658 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 108 415 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 2 318 человек умерли, 52 870 - выздоровели.