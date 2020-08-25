Мне «посчастливилось» жить под одной крышей с двумя противоположными по характеру людьми: муж «заводится» без причины, а сын изводит меня медлительностью. Можно ли угомонить холерика и расшевелить флегматика? Алина

— Темперамент изменить нельзя: он дается человеку от рождения, — считает психолог Ирина Добровольская.Как бы у мамы ни лопалось терпение, когда она торопит в школу ребенка-флегматика — она все равно не добьется от него реакции «электровеника». Зато после постоянного подстегивания и «острот» по поводу слабоумия медлительное дитя может действительно впадать в ступор, тупеть прямо на глазах, вовсю демонстрируя задержку в психическом развитии. Не за горами и психологические трудности.— Когда окружающие пытаются «исправить» темперамент ребенка, у него складывается ощущение, что он нехороший, дефективный, что он агрессивнее или медлительнее, чем «нормальный» человек, — говорит психолог. — У ребенка может снизиться самооценка, он может начать избегать самостоятельного принятия решений, замкнуться в себе и стать некоммуникабельным.Впрочем, под градом упреков и суровых «педагогических» приемов взрослый тоже почувствует себя дефективным, — тогда и его поджидают и самооценка «пониже плинтуса», и бегство от общения.В каждом темпераменте есть положительные стороны, и очень важно научиться их использовать, говорит врач. Но против «издержек» нрава не попрешь, поэтому специалист советует обладателям «неуживчивого» темперамента — например, холерикам – научиться справляться со вспышками ярости.Изменить темперамент невозможно, уверены специалисты, но при условии кропотливой работы над самим собой, разными приемами и тренингами можно наработать иные стереотипы поведенческих реакций. Тем не менее существует предел возможных перемен: так же, как если нет физических задатков — сколько ни тренируйся, а олимпийским чемпионом не станешь.Окружающим важно учитывать особенности темперамента близкого человека и не пытаться его переделать. Если вы, к примеру, связали свою жизнь с холериком — устраивать провокации и упрямо ему противоречить нельзя: иначе можно нарваться на проявления его характера.