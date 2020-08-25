Движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от пр. Тракторостроителей до Салтовского шоссе, будет ограничено с 8:00 до 20:00 26 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом пр. Юбилейного.На этот период будет организовано двустороннее движение по свободной от выполнения работ проезжей части.Также с 9:00 до 20:00 26 августа будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «602 м/р». Троллейбус №24 будет ходить так:- ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцева Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка».