Верховная Рада не поддержит ультиматум России по выборам на Донбассе. Так во вторник, 25 августа, прокомментировал глава парламента Дмитрий Разумков письмо Леонида Кравчука относительно изменения постановления о местных выборах.- Я являюсь сторонником того, чтобы выборы происходили, но мы должны исходить из того, возможно ли обеспечить условия, - сказал Разумков.
Как сообщил нардеп от Слуги народа Александр Качура, Кравчука пригласили на заседание профильного комитета, которое состоится завтра.
По его словам, сегодня на заседании профильного комитета уже начали рассмотрение письма Кравчука.
- Завтра в 11:00 проведем внеочередное заседание комитета, на которое пригласим Леонида Макаровича, а также руководителей профильных комитетов, - добавил Качура.
Ранее Кравчук сообщил, что Россия пригрозила заблокировать все процессы по Донбассу в случае отказа Украины проводить выборы на оккупированном Донбассе.