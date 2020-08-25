Верховная Рада не поддержит ультиматум России по выборам на Донбассе. Так во вторник, 25 августа, прокомментировал глава парламента Дмитрий Разумков письмо Леонида Кравчука относительно изменения постановления о местных выборах.

- Я являюсь сторонником того, чтобы выборы происходили, но мы должны исходить из того, возможно ли обеспечить условия, - сказал Разумков.Как сообщил нардеп от Слуги народа Александр Качура, Кравчука пригласили на заседание профильного комитета, которое состоится завтра.По его словам, сегодня на заседании профильного комитета уже начали рассмотрение письма Кравчука.- Завтра в 11:00 проведем внеочередное заседание комитета, на которое пригласим Леонида Макаровича, а также руководителей профильных комитетов, - добавил Качура.Ранее Кравчук сообщил, что Россия пригрозила заблокировать все процессы по Донбассу в случае отказа Украины проводить выборы на оккупированном Донбассе.