Движение транспорта по Коммунальному путепроводу на пр. Льва Ландау будет изменено с 7:00 26 августа до 10 сентября.Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией путепровода.
На этот период будет организовано двустороннее движение транспорта по свободной от выполнения работ полосе.
Также с 7:00 26 августа до 10 сентября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Юбилейного до пр. Московского. На это время троллейбусы будут ходить так:
- троллейбус №19: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Московский проспект»;
- троллейбус №35: ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка»;
- троллейбусы №20 и 31: не ходят.