Движение транспорта по Коммунальному путепроводу на пр. Льва Ландау будет изменено с 7:00 26 августа до 10 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией путепровода.На этот период будет организовано двустороннее движение транспорта по свободной от выполнения работ полосе.Также с 7:00 26 августа до 10 сентября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Юбилейного до пр. Московского. На это время троллейбусы будут ходить так:- троллейбус №19: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Московский проспект»;- троллейбус №35: ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка»;- троллейбусы №20 и 31: не ходят.