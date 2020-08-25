События ДТП в Харькове – пострадал Ланос (видео) Вечерний Харьков 18:18 289 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал ВЕХА. По информации канала, ДТП произошло на улице Холодногорской. Читайте также В Харьковской области продолжает расти количество случаев COVID-19 (видео) В Харькове на день изменят троллейбусный маршрут В Харькове во время пожара погиб мужчина (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харьковской области продолжает расти количество случаев COVID-19 (видео) События 20:30 Лента новостей В Харьковской области продолжает расти количество случаев COVID-19 (видео) 20:30 В Харькове на день изменят троллейбусный маршрут 20:21 В Харькове во время пожара погиб мужчина (видео) 19:59 Карантин в Украине хотят продлить на два месяца 19:58 Завтра в Харькове похолодает 19:39 «Харьковские соколы» готовятся к старту сезона 19:17 Спикер Верховной Рады оценил шансы выполнить ультиматум России 18:58