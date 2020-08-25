Кабинет министров выступил с предложением продлить карантин в Украине до 1 ноября.

Об этом говорилось в ходе селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским.Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали более 1,6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.Всего в Украине с начала пандемии число зараженных превысило 108 тысяч. Наиболее пострадавшие сегодня области — Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер, в частности, введение запрета на работу ночных клубов и проведение концертов.— Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях, — добавил он.Кроме того, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в мире украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в «красную зону» эпидемии, сроком на 30 дней. Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.Нынешний карантин в Украине действует до 31 августа. Страну разделили на четыре карантинных зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.