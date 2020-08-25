Седьмая спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица» состоится 12 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

В этот же день в Украине будет отмечаться День физической культуры и спорта.Как сообщили организаторы, в день ярмарки на центральной аллее будет представлено более 40 спортивных организаций и 20 фитнес-клубов Харькова. В зоне единоборств (слева от главной сцены) около 30 спортивных организаций боевых искусств проведут мастер-классы. В рамках мероприятия также состоится презентация обновленного спортивного бренда Харькова.Гости спортивной ярмарки смогут не только понаблюдать за выступлениями спортсменов, но и непосредственно попробовать себя в различных видах спорта, испытать силу и ловкость на тренажерах. Также запланированы конкурсы, соревнования, турниры, спортивный квест.Начало ярмарки - в 12:00. Вход - свободный.