До начала учебного года осталось меньше двух недель. Известно, что с 1 сентября школы откроют. Закрывать учебное заведение и учить детей исключительно дистанционно будут тогда, когда район или город, где расположено учебное заведение, попадет в красную зону из-за превышения показателей заболеваемости. В соцсетях бурлят дискуссии: безопасно ли отправлять детей в школы?

Измерение температуры

Защитные маски

Уменьшение количества учеников в классе

Обработка поверхностей