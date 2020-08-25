До начала учебного года осталось меньше двух недель. Известно, что с 1 сентября школы откроют. Закрывать учебное заведение и учить детей исключительно дистанционно будут тогда, когда район или город, где расположено учебное заведение, попадет в красную зону из-за превышения показателей заболеваемости. В соцсетях бурлят дискуссии: безопасно ли отправлять детей в школы?По классификации Министерства охраны здоровья, в Украине четыре зоны эпидемиологической опасности: зеленая, желтая, оранжевая и красная. 30 июля главный санитарный врач Украины по согласованию с Минобразования утвердил рекомендации по организации образовательного процесса, разработанные МОЗ.
Однако некоторые меры не совсем эффективны, а некоторые сработают только при условии жесткого контроля, считают врачи, опрошенные Liga.net.
Измерение температуры
Одно из главных правил – измерение температуры бесконтактным термометром и недопуск к обучению или преподавания лиц с температурой 37,2 и выше.
Сам по себе бесконтактный термометр не является достаточно точным прибором. По словам врача-фтизиопульмонолога высшей категории Оксаны Молодой, бесконтактный термометр дает существенную погрешность в зависимости от влажности – как кожи самого реципиента, так и окружающей среды. Погрешность может быть до одного градуса по Цельсию. Имеет значение также двигательная активность.
– Например, если ребенок шел в школу вприпрыжку (или взрослый ехал на работу в «раскаленной» маршрутке), при измерении температура на лбу или запястье может оказаться выше условной нормы, а после повторного измерения через несколько минут уже определяться как нормальная, – говорит Оксана Молодая. – Кроме того, температура 37°С может быть абсолютной нормой как для взрослого, так и для ребенка, особенно если речь идет об учениках 4–5 класса, которые вообще могут иметь базовую температуру 37–37,2°С.
Сама по себе процедура измерения температуры на входе в школу или класс может создать очереди и иметь больше рисков, чем выгоды.
Защитные маски
Защитные маски эффективны только тогда, когда их носят все и носят правильно. И, что не менее важно, когда их правильно снимают и утилизируют. Предложенная МОЗ схема «все заходят в масках, снимают их на уроках, а на переменах снова надевают» сложна для контроля.
Чтобы придерживаться этого правила, ситуация должна выглядеть так. Целый класс первоклашек или даже старших школьников заходит в школу в правильно одетых защитных масках, потом правильно их снимает и утилизирует, качественно обрабатывает после этого руки. Перед тем как идти на перерыв, дети так же организовано надевают маски, в течсение перемены носят их правильно, не чешут под маской нос и не прикасаются к внешней части маски, а перед следующим уроком снова правильно снимают и утилизируют. И так весь день.
Вопрос вызывает и требование носить «маску или респиратор». Ведь респиратор с клапаном защищает того, кто его носит, но не окружающих. Если в респираторе придет бессимптомный носитель, он может стать источником инфекции.
Уменьшение количества учеников в классе
Это правило теоретически позволяет соблюдать дистанцию между учениками, но есть нюансы. Один из них – возможности инфицирования это не отменяет.
– Контакт с инфекционным больным все равно состоится – не сегодня, так завтра. Будут ли дети ходить в школу раз в неделю, или через день, или ежедневно – на самом деле это не меняет ситуации, – объясняет врач-педиатр Ярина Грицак.
А при отсутствии сквозного проветривания, по ее словам, такая мера безопасности теряет всякую эффективность.
– Чтобы дыхательные пути могли эффективно выполнять свою функцию, мы должны дышать чистым, свежим, влажным, прохладным воздухом, – говорит врач. – В носоглотке расположены специальные ворсинки-реснички, которые выталкивают наружу бактерии, вирусы и любые частички пыли и грязи. В условиях сухого, горячего воздуха слизистые пересушиваются, ворсинки не могут эффективно выполнять свои функции, и создается эффективная среда для размножения вирусов.
Чтобы ученики в классе могли дышать чистым и прохладным воздухом, недостаточно просто открыть окно. Проветривание должно быть сквозным, чтобы обеспечить постоянную циркуляцию воздуха. Проще говоря, надо создавать сквозняки. Если воздух не циркулирует, оно застоявшийся, и там есть большая концентрация вируса.
Из-за мифа об опасности сквозняка учителя не всегда проветривают классы – в лучшем случае проветривают на перемене, а на уроке дети сидят в душном помещении с закрытыми окнами или одной открытой форточкой.
– Нужно четко понимать, что все острые респираторные вирусные инфекции, которые мы привыкли называть простудой, вызывают вирусы. Они не имеют никакого отношения к холоду, ветру или иных явлениям природы. Заболеть из-за проветривания невозможно. А вот пребывание группы людей в сухом неподвижном воздухе в течение длительного времени значительно повышает риск вирусного заболевания, – объясняет Ярина Грицак.
В рекомендациях МОЗ упоминается только «проветривание помещений не менее десяти минут после каждого занятия. Поэтому учителя могут подумать, что не стоит создавать сквозняк во время урока.
Обработка поверхностей
Гигиеническая обработка поверхностей имеет смысл для снижения возможности инфицирования, потому что предотвращает перенос инфицированных капель с рук на слизистые оболочки. Но важно, чтобы обработку проводили не хлорсодержащими средствами, а мыльными или спиртовыми растворами. Они не только безопасны для детей, но и не менее эффективны.
– На сегодняшний день доля аллергических заболеваний среди детей значительно возросла. Провоцировать их испарениями хлора, который фактически не имеет положительного влияния на снижение распространения вируса, не стоит, – отмечает детский врач Ярина Грицак.
Организовать действительно безопасный учебный процесс очного обучения будет для сотрудников школ не менее сложно, чем проводить уроки онлайн. Пренебрежение этими усилиями фактически сведет на нет все предложенные мероприятия.