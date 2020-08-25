В Харькове разыскивают без вести пропавшего 29-летнего Андрея Сухно.

Об этом сообщается на странице поисковой группы "Милена" в Facebook.Еще два года назад, 24 сентября 2018 года Андрей вышел из дома по пр. Победы и не вернулся. "Мама очень ждет сына домой", - говорится в сообщении поисковиков.Если у вас есть информация о пропавшем, сообщите, пожалуйста, в полицию по номеруили на номер "горячей" линии поисковиков:. Напомним, именно на Алексеевке на днях нашли тело 46-летней Анны Скиртенко, которую неделю разыскивали правоохранители и волонтеры, а во время поисков Анны в лесопосадке в этом же районе обнаружили и тело 52-летней Оксаны Коломиец. В обоих случаях продолжается следствие.