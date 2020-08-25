Об этом сообщает харьковский телеграм-канал ВЕХА.

«"Харьковские Соколы" почти в полном составе готовятся к старту межсезонной подготовки.Накануне в Харьков прибыли трое американских легионеров: Денди и Граф прилетели из США, Боггз - рейсом из Великобритании.Украинские игроки команды тоже прибыли в Харьков. На данный момент, отсутствуют только Антон Мусиенко и Илья Немца, которые были вызваны в сборную Украины U-23 3X3.Перед стартом тренировок команда прошла медобследование и сдала тесты на COVID-19.Старт первых тренировок запланировано на 27 августа»,- сказано в сообщении телеграм-канала.