Сейчас научный консенсус таков: коронавирус передается, прежде всего, капельным путем – то есть от человека к человеку посредством капель большого и среднего размера, которые распространяются, когда люди разговаривают, поют, чихают, кашляют или даже зевают.

Поскольку капли коронавируса тяжелые, во время кашля или чихания они достигают расстояния полутора-двух метров, а затем опускаются на землю или попадают на другие поверхности.Заразиться можно при тесном контакте между людьми, которые общаются лицом к лицу. Капли слизи или слюны могут попасть на слизистые оболочки собеседника – в рот, нос или глаза. Эти же капли могут попасть на поверхности, которых часто касаются люди: ручки дверей, кнопки лифта, поручни в общественном транспорте. Инфицироваться можно, коснувшись такой поверхности, а затем собственных слизистых.С точки зрения экспертов по здравоохранению большинства стран мира самый эффективный метод защиты – социальная дистанция. Если человек держится на безопасном расстоянии от потенциальных носителей вируса, он защищает себя от возможного инфицирования.Эксперты по здравоохранению подчеркивают и важность гигиены рук, особенно к общественных места. Заразиться через кожу невозможно, но руками можно занести вирус с инфицированных поверхностей в общественных местах на слизистые оболочки – в рот, нос или глаза.Наиболее эффективным является тщательное мытье рук с обычным мылом не менее 40–60 секунд. Если мыло и проточная вода недоступны, можно воспользоваться спиртосодержащим антисептиком (за исключением случаев, когда руки сильно загрязнены, тогда антисептик не будет эффективным).Если берете антисептик, одного «пшика» недостаточно – «пшикать» надо так, чтобы покрыть средством всю поверхность рук. Руки должны оставаться влажными в течение тех самых 40–60 секунд.Не все всегда есть возможность придерживаться социальной дистанции. В таких случаях эксперты рекомендуют пользоваться защитными масками. Они являются физическим барьером – маска задерживает капли слизи или слюны того, кто ее носит, и в определенной степени защищает от чужих капель. Однако это работает только при условии, что в ситуации тесного контакта маски носят все. И носят правильно. Ношение маски имеет смысл только тогда, когда она постоянно плотно закрывает рот и нос.Однако даже на заседаниях правительства можно увидеть чиновников, которые носят маски неправильно или снимают их во время выступления, а потом надевают снова. Во время публичных выступлений чиновники зачастую снимают маски и кладут в карман. Этого нельзя делать: использованную одноразовую маску, которая может быть потенциальным источником инфекции, нужно снять, утилизировать и вымыть руки после ее использования.