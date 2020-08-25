События В Харьковской области продолжает расти количество случаев COVID-19 (видео) Вечерний Харьков 25.08.2020 413 Подробнее о ситуации с распространением вируса в регионе рассказали журналисты телеканала "р1" Читайте также В центре Харькова появился детский водный «курорт» (фото, видео) Завтра в Харькове жара с дождем Под Харьковом серьезное ДТП с «переворотом» (фото) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В центре Харькова появился детский водный «курорт» (фото, видео) События 17:24 Лента новостей В центре Харькова появился детский водный «курорт» (фото, видео) 17:24 Глава Кабмина рассказал насколько продлят карантин в Украине 17:02 Завтра в Харькове жара с дождем 16:43 Под Харьковом серьезное ДТП с «переворотом» (фото) 16:21 На проспекте Гагарина ДТП с участием фуры (видео) 16:03 У пассажиров и водителей харьковских маршруток появилась неожиданная проблема (видео) 15:41 ДТП в центре Харькова – полиция уже на месте происшествия (видео) 15:23