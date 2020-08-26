За сутки пиротехники обнаружили 50 боеприпасов.

25 августа пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области проводили плановое обследование территории лесного массива в поселке Жихорь, где во времена Второй мировой войны шли ожесточенные бои.Во время обследования пиротехники обнаружили 50 боеприпасов, среди которых турбореактивный снаряд диаметром 158,5 мм, 2 артснаряда диаметром 150 мм, 3 снаряда диаметром 88 мм, 41 - диаметром 20 мм, 3 минометных мин диаметром 50 мм. Кроме того, было найдено еще 400 патронов.Все взрывоопасные предметы ликвидированы в тот же день на специальных взрывных площадках путем подрыва. Пострадавших нет.