Соответствующий договор стоимостью 1,29 миллиона планирует заключить Департамент регистрации Харьковского горсовета.Как сообщает «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на ProZorro, соответствующий контракт еще не подписан, однако сам Дом недвижимости, был официально открыт 23 августа на День города.
Как сообщают журналисты, согласно техническому заданию подрядчик должен убрать помещение площадью 5007 квадратных метров и предоставить услуги по очистке отделки фасада после строительных работ на площади 1891 квадратных метров.
По информации журналистов ООО "Системы прогрессивной очистки" является фирмой из окружения экс-главы Администрации Холодногорского района Максима Мусеева, которого СБУ подозревает в госизмене.