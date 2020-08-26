Оружие и боеприпасы полицейские обнаружили по месту жительства 49-летнего харьковчанина. В его квартире также находился 35-летний мужчина, который признался, что именно он принес автомат и предложил своему знакомому его продать.

Как рассказали в отделе коммуникаций ГУНП, 25 августа сотрудники криминальной полиции Московского района Харькова отрабатывали оперативную информацию о возможном факте продажи огнестрельного оружия и боеприпасов. В ходе проверки сообщения полицейские обнаружили в квартире 49-летнего гражданина автомат "АКС-74У", 4 магазина к автомату и 110 патронов калибра 5,45 мм.Также в квартире находился 35-летний житель Харькова. Мужчина рассказал, что нашел оружие в начале лета на пустыре, принес его к своему знакомому и предложил ему продать автомат.Изъятое оружие правоохранители отправили на исследование. Сейчас полицейские устанавливают место приобретения и цель хранения оружия.По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.