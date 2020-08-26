Об этом сообщает КП "Харьковводоканал"

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Танкопия, 31 до 20:00 26.08.20 г., проезд Стадионный, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 26.08.20 г.ул. Свистуна (Северная), 22 (п. №3), ул. Мира, 20 (п. №32) до 20:00 26.08.20 г.ул. Академика Вальтера, 7 (п. №4, спаренный стояк), ул. Академика Проскуры, 9 (п. №1) до 20:00 26.08.20 г.ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 3 (п. №2, стояк) до 17:00 26.08.20 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-а (п. №3, стояк) до 20:00 26.08.20 г.ул. Кутаисская (Октябрьская) (ч/с), ул. Маршака (ч/с), ул. Большая Жихорьская (Железнякова) (ч/с), ул. Рудничная, 5, пер. 1-й Рудничный, 3, ул. Достоевского, 1, 1-а, 2, 4, 6, 8, 10, 10-а, въезд Достоевского, 3, 3-а до 20:00 26.08.20 г.ул. Плехановская, 119 (стояк) до 20:00 26.08.20 г.ул. Данилевского, 38-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 60-а (п. №1) до 20:00 26.08.20 г.