В Министерстве образования и науки рассказали какие университеты в 2020 году выбрали для поступления украинские абитуриенты.

Харьковский национальный университет им. Каразина стал восьмым в рейтинге самых популярных для поступления вузов в Украине.

Согласно данным Министерства образования и науки Украины, за время вступительной кампании 2020 в ХНУ подали заявки 27 тысяч 625 абитуриентов.

Вступительная кампания 2020: ТОП-10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 56 тыс 336;
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 46 тыс 714;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 46 тыс 268;
  • Национальный университет "Львовская политехника" - 42 тыс 451;
  • Киевский национальный торгово-экономический университет - 40 тыс 818;
  • Национальный авиационный университет - 33 тыс 56;
  • Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" - 27 тыс 775;
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 27 тыс 625;
  • Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова - 23 тыс 541;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 22 тыс 13.

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