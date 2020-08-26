В Министерстве образования и науки рассказали какие университеты в 2020 году выбрали для поступления украинские абитуриенты.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 56 тыс 336;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 46 тыс 714;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 46 тыс 268;

Национальный университет "Львовская политехника" - 42 тыс 451;

Киевский национальный торгово-экономический университет - 40 тыс 818;

Национальный авиационный университет - 33 тыс 56;

Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" - 27 тыс 775;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 27 тыс 625;

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова - 23 тыс 541;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 22 тыс 13.

Харьковский национальный университет им. Каразина стал восьмым в рейтинге самых популярных для поступления вузов в Украине.Согласно данным Министерства образования и науки Украины, за время вступительной кампании 2020 в ХНУ подали заявки 27 тысяч 625 абитуриентов.Вступительная кампания 2020: