В Министерстве образования и науки рассказали какие университеты в 2020 году выбрали для поступления украинские абитуриенты.Харьковский национальный университет им. Каразина стал восьмым в рейтинге самых популярных для поступления вузов в Украине.
Согласно данным Министерства образования и науки Украины, за время вступительной кампании 2020 в ХНУ подали заявки 27 тысяч 625 абитуриентов.
Вступительная кампания 2020: ТОП-10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 56 тыс 336;
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 46 тыс 714;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 46 тыс 268;
- Национальный университет "Львовская политехника" - 42 тыс 451;
- Киевский национальный торгово-экономический университет - 40 тыс 818;
- Национальный авиационный университет - 33 тыс 56;
- Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" - 27 тыс 775;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 27 тыс 625;
- Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова - 23 тыс 541;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 22 тыс 13.