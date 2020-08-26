В Министерстве образования и науки Украины опубликовали данные о специальностях, которые стали самыми популярными во время вступительной кампании 2020.

081 Право - 116 тыс 689;

073 Менеджмент - 92 тыс 147;

035 Филология - 76 тыс 708;

122 Компьютерные науки - 63 тыс 410;

014 Среднее образование - 62 тыс 676;

051 Экономика - 50 тыс 841;

121 Инженерия программного обеспечения - 47 тыс 038;

072 Финансы, банковское дело и страхование - 46 тыс 844;

053 Психология - 43 тыс 791;

075 Маркетинг - 42 тыс 379.

22 августа завершился основной этап вступительной кампании - подача электронных заявлений на поступление в вузы для получения степени бакалавра и магистра на основе полного общего среднего образования. Как сообщают в МОНУ, в 2020 году было зарегистрировано более 1 млн электронных заявлений.Будущие бакалавры активно выбирали правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности. В ТОП-10 по количеству поданных заявлений также вошла учительская специальность - 014 "Среднее образование", а в рейтинг ТОП-10 желанных вузов вошел Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова.Вступительная кампания 2020: