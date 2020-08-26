Происшествие произошло в Купянском районе Харьковской области.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, 26 августа в 9:31 от сотрудников Национальной полиции поступила информация о необходимости помощи 70-летней жительнице города Купянска, которая в своей квартире упала и не могла самостоятельно встать с пола.Прибывшие на место происшествия пожарные, с помощью пожарной лестницы за десять минут попали в окно квартиры на первом этаже."В комнате лежала женщина, которая жаловалась на самочувствие и просила помощи. Спасатели подняли женщину и положили ее на кровать. Также они открыли изнутри входную дверь, чтобы медики бригады скорой медицинской помощи смогли оказать необходимую помощь", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.