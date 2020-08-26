Двигаясь по проспекту водитель сбил пешехода, который переходил дорогу.

Видео было опубликовано в телеграм-канале "ВЕХА"


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