Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе главка, сообщение о преступлении поступило в полицию вечером 24 августа. Неизвестный злоумышленник напал на женщину на улице Новгородской, ударил ее несколько раз битой и отобрал рюкзак с личными вещами.Патрульные обнаружили похожего по описанию мужчину на улице Рязанской и вызвали следственно-оперативную группу, которая провела осмотр места происшествия и изъяла вещественные доказательства.Как выяснилось, преступление совершил ранее судимый 41-летний житель Харьковской области.Следственным отделом Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.25 августа злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении данного уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.