Санитарную обработку и дезинфекцию социальных, медицинских учреждений, а также отделений Нацполиции проводят в Харькове в рамках проекта «Помоги городу».

С целью предотвращения распространения коронавируса дезинфекцию помещений на добровольных началах проводят волонтеры общественной организации «ЗооКонтроль». В частности, накануне, 25 августа, активисты провели санитарную обработку в Региональном центре услуг.Как сообщил руководитель «ЗооКонтроля» Андрей Ревенко, дезинфекция проводится специальным раствором, пары которого на некоторое время зависают в воздухе, обеззараживая таким образом находящиеся в помещении вирусы.- Это абсолютно безопасное для человека средство, и через полчаса в обработанном помещении практически стерильно. В течение 30 минут это средство «висит» в воздухе в виде тумана, заполняя все пространство, включая труднодоступные места, и убивая там все опасные для человека вирусы и микробы, - отметил Андрей Ревенко.По словам заместителя Харьковского городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, город давно и плодотворно сотрудничает с общественными организациями в рамках масштабного проекта «Единая социальная сеть», и во время карантина его участники инициировали благотворительную акцию «Помоги городу». В частности, общественная организация проводит дезинфекцию помещений, представители малого и среднего бизнеса передали медицинским учреждениям партию средств индивидуальной защиты: щитки, комбинезоны и маски. Дезинфекция социальных учреждений проводится регулярно, примерно раз в неделю, в зависимости от необходимости.- Это абсолютно добровольная благотворительная работа, по сути - подарок городу, за который мы очень благодарны, - подчеркнула вице-мэр.