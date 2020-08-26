Ученые из Университета Тулейн заявили о том, что люди, которые были госпитализированы с COVID-19, и страдавшие от сочетания ожирения, диабета и высокого кровяного давления, в три раза чаще умирали от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщает EurekAlert! Отмечается, что в ходе нового исследования ученые впервые рассмотрели влияние метаболического синдрома на течение и последствия COVID-19. Метаболический синдром – это сочетание минимум трех из пяти состояний: гипертензии, ожирения, высокого уровня сахара в крови, высокого уровня триглицеридов и низкого уровня «хорошего» холестерина, связанного с липопротеинами высокой плотности.В ходе исследования ученые наблюдали за 287 пациентами, которые были госпитализированы с COVID-19 в период с 30 марта по 5 апреля, их средний возраст составил 61 год, 57% госпитализированных были женщинами.Наиболее часто встречающимися состояниями были гипертензия (80%), ожирение (65%), диабет (54%) и низкий уровень липопротеинов высокой плотности (39%). Ученые разделили пациентов на две группы: тех, у кого наблюдался метаболический синдром, и тех, у кого – нет. Пациенты, которые страдали от метаболического синдрома, составили 66% от общего числа.Оказалось, что 56% пациентов с метаболическим синдромом попали в отделение интенсивной терапии, 48% нуждались в искусственной вентиляции легких, у 37% развился острый респираторный дистресс-синдром, а 26% скончались. Во второй группе эти показатели составили 24, 18, 11 и 10% соответственно.По состоянию на вторник, 26 августа, в мире зафиксировано 23,9 миллиона случаев заражения COVID-19. Умерли более 819 тысяч человек, вылечились – более 15 миллионов.Впервые вспышка коронавируса в китайском городе Ухань был зафиксирован 12 декабря. Ученые сообщили, что источник заболевания находился на местном рынке морепродуктов. Первыми о случаях заболевания за пределами Китая заявили власти Японии, Таиланда и Южной Кореи.30 января Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, а уже 11 марта - пандемию.