Портфели и сумки, которые дети носят на одной стороне, могут привести к сколиозу, предупреждают специалисты.

Ранец нужно выбирать с жесткой спинкой. На качественных изделиях есть этикетки с надписью «ортопедический», а спинка такого ранца имеет рельефную форму.Лямки должны быть достаточно широкими, чтобы не врезаться в плечи ребенку. Верхний край ранца должен быть не выше уровня плеч, а нижний – не ниже бедра школьника. Вес пустого ранца не должен превышать одного килограмма. Также при покупке стоит проверить, свободно ли закрываются застежки-молнии. Подкладка должна быть только из ткани, и желательно плотной.Яркий портфель перед покупкой следует протереть влажной салфеткой: если краска на нее не перешла, значит, портфель окрашен достаточно качественно и в дальнейшем не возникнет проблем из-за того, что он линяет и портит одежду. А на верхней крышке, передней и боковых стенках ранца обязательно должны размещаться светоотражательные элементы или фурнитура – это требование безопасности ребенка.