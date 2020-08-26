Бесплатные курсы «Kharkiv Sport Academy 2.0» («Спортивная академия») для второго потока слушателей пройдут с 8 сентября по 27 октября в Харькове.

Как сообщили организаторы, участником мероприятия может стать один кандидат от спортивной федерации (ассоциации) или спортклуба города, за исключением тех заведений, представители которых принимали участие в первом потоке. Количество слушателей курсов – 30 человек.В рамках второго потока предусмотрено 15 теоретических и практических занятий по освоению навыков развития собственного бренда, наполнению страниц в социальных сетях, их продвижению, позиционированию, а также копирайтингу. Также спикеры курсов расскажут, как увеличить свой доход через правильный брендинг федерации, как писать новости и анонсы о спортивных мероприятиях, соревнованиях и спортсменах.По итогам занятий участники получат готовую веб-страницу своей федерации с правильным ее содержанием и эффективными инструментами для ее продвижения, а также сертификат об успешном завершении курса «Kharkiv Sport Academy 2.0».Ознакомиться с расписанием занятий можно здесь Зарегистрироваться на курсы можно по телефону:Начало занятий - 8 сентября.Место проведения: пл. Свободы, 5/1 (Госпром, 6-й подъезд, 9-й этаж, Центр поддержки молодежных инициатив «ХАБ 6/9»).Организаторы курсов: Департамент по делам семьи, молодежи и спорта и агентство «Boomerang».Напомним, первый поток курсов «Kharkiv Sport Academy» прошел весной текущего года.