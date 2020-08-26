Заявления об обесточивании можно оставить с помощью мобильного приложения "Харэнерго".

Чтобы воспользоваться новой услугой нужно, чтобы смартфон был подключен к интернету, и на нем было установлено приложение "Харэнерго", а также потребитель должен знать двенадцатизначный номер Единого счета, указанный в платежных документах. Об этом сообщили на странице "Харьковоблэнерго" в Facebook.Загрузить мобильное приложение можно в App Store или Google Play, после его открытия пользователю предложат зарегистрироваться. Нужно будет ввести свои имя, отчество и фамилию на украинском языке, пароль для приложения, электронную почту и номер телефона. Затем необходимо нажать на кнопку "Регистрация" и выбрать список счетов. Чтобы добавить личный счет, нужно нажать "+", ввести фамилию и номер счета.Чтобы получить информацию об обесточивании следует выбрать в меню пункт "Отключение". В приложении отобразится информация о текущем состоянии по электроснабжению, к примеру, "плановых или аварийных отключений по вашему адресу не найдено". В это же время у пользователя будет возможность сообщить об отключении.Для формирования корректной заявки сервис пришлет уточняющий вопрос "проверяли ли вы вводные автоматы?" и "у ваших соседей есть электроэнергия?". После ответов "да" или "нет", будет сформировано заявление на отключение, в него можно добавить другую информацию для диспетчера. Затем потребителю останется только отправить заявление с помощью соответствующего пункта меню.Напомним, в "Харьковоблэнерго" продлили карантин. До 31 августа доступ потребителей к административным зданиям по улице Плехановская, 149 и улице Плехановская, 126/2 запрещен. Ограничения ввели, чтобы предотвратить распространение коронавируса.