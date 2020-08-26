«Социальных» пенсий в Украине скоро не будет, а всем тем, у кого не будет необходимого минимального стажа, будет выплачиваться не пенсия, а государственная помощь.

Об этом заявил советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир.Минимальный страховой стаж, дающий право на пенсию в Украине – 15 лет. По словам Шамбира, при 35 годах страхового стажа и 15-ти не может быть одинакова пенсия, поэтому граждане, которые не имеют необходимого минимального страхового стажа, при достижении 65 лет смогут рассчитывать на минимальную сумму выплат – специальную помощь.Начислять ее будет не Пенсионный фонд, а органы социальной защиты населения. Сумма такой помощи будет определяться в размере не менее прожиточного минимума. С 1 июля 2020 года она составляет в Украине 1712 гривен. Данная помощь будет предоставляться и мужчинам, и женщинам по достижении 65 лет. Как известно, требования для выхода на пенсию в Украине в этом году увеличатся. В 2020-м необходимый трудовой стаж составляет 27 официально отработанных лет, а уже в 2028 году он увеличится до 35.