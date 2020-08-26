По состоянию на 26 августа в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 6 270 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 7 981 случай заболевания COVID-19, из них - 4 714 человек находятся под медицинским наблюдением, 3 075 пациентов выздоровели, 192 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 26 августа в Украине зафиксировано 1 670 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 110 085 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 2 354 человека умерли, 53 454 - выздоровели.