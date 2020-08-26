Дискомфорт – наименьшая из бед, грозящих ребенку при ношении некачественной и неправильно подобранной обуви. Такая «оплошность» легко может привести к плоскостопию, предупреждают эксперты.

В школьной обуви, как и в школьной форме, ребенок будет проводить минимум 5–6 часов в день, поэтому первое правило, на которое необходимо ориентироваться при покупке – натуральность материалов, ведь нога ребенка в ботинке или туфле должна дышать. Если нет возможности приобрести обувь из натуральных материалов, сделайте выбор в пользу моделей с натуральными стельками и внутренней отделкой.Также помните, что туфли ни в коем случае не должны быть громоздкими и тяжелыми. Это пагубно скажется не только на ногах ребенка, но и на его позвоночнике. В качественной детской обуви обычно есть ортопедическая стелька-супинатор, которая помогает поддерживать стопу в правильном положении. Подошва не должна быть скользкой. Самая безопасная – рифленая. Хорошо, если она легко гнется. Каблук должен быть обязательно, но не выше 20 мм.Эксперты отмечают, что детская обувь ни в коем случае не должна иметь резкого запаха технической резины или клея. Также родителям нелишне будет проверить на прочность подошву и каблук, убедиться в отсутствии трещин, неровных строчек, разрыва швов, сквозных повреждений, перекоса деталей.