По мнению Черняка, городу необходим запрет на привлечение учителей и воспитателей к выполнению каких-либо «неприсущих» их профессии функций.

Кандидат на пост Харьковского городского головы Игорь Черняк выступил за запрет на использование бюджетников для какой-либо работы, которая не соответствует их профессиональным функциям. В частности, по словам Черняка, это касается политической агитации, которая убивает престиж учительской профессии, на ряду с низкими зарплатами.«Речь идёт о фактически полном бесправии тех, кого в народе называют «бюджетниками» - прежде всего учителей школ и воспитателей детских садов. Ни для кого не секрет, что именно их городская власть системно привлекает для решения тех или иных «непрофильных» задач.Разнести продуктовые наборы? Расклеить листовки? Раздать агитационную продукцию? Выступить массовкой на мероприятии, которое «при поддержке» и «под патронатом»?На всё это и на многое другое спускают разнарядки сверху. Всё это и многое другое наши учителя и воспитатели вынуждены делать, повинуясь приказам и указаниям.И да, как по мне, то именно это, наряду с низкими зарплатами, убивает престиж учительской профессии. Учителя и воспитатели - это не винтики системы, не агитаторы, не расклейщики объявлений и уж никак не разносчики продуктовых наборов. Они достойны достойного отношения к себе и к своей профессии, как бы пафосно это не звучало.И первый шаг к этому - это прямой и документально закрепленный запрет на привлечение учителей и воспитателей к выполнению каких-либо «неприсущих» их профессии функций. Да, мы будем об этом говорить в ходе нашей кампании. Да, мы будем этого добиваться в горсовете. Да, давно пора вспомнить об достоинстве и уважении к профессии учителя!», - пишет на своей странице в Facebook Игорь Черняк.