У подруги копна блестящих длинных волос, а мои жалкие кудри не хотят ни блестеть, ни расти. Что с ними делать? Можно ли хоть как-то улучшить ситуацию? Кристина О.

Почему они не блестят

Классика ухода

Не стоит забывать о натуральных витаминах

Здоровые волосы покрыты кератиновыми чешуйками, которые плотно прижаты друг к другу, и блеск волос объясняется равномерным преломлением на них света. После окраски, сушки феном, воздействия солнца и других неблагоприятных факторов чешуйки отходят от волоса, свет преломляется неравномерно, поэтому волосы не блестят и имеют нездоровый вид. Чтобы солнце не пересушивало волосы, можно пользоваться препаратами, которые содержат специальные фильтры. А если вы пользуетесь феном, нужно обязательно использовать укладочные препараты с термозащитой.Следует выбирать щадящие краски специально для поврежденных волос. Желательно, чтобы окраской волос занимался профессионал. К сожалению, многие женщины, желая получить более насыщенный цвет, увеличивают время нахождения на волосах краски. Несмотря на то что сейчас краски стали более бережными, время их воздействия на волосы увеличивать нельзя, иначе они начнут терять красоту и ломаться.К сожалению, по словам специалистов, изменить количество волос с помощью косметических средств или приема препаратов внутрь, не получится: у каждого человека есть лишь определенное количество фолликул. Но можно простимулировать фолликулы, через которые происходит питание волоса: укрепить их, подкормить и тем самым улучшить состояние и рост волос. Классические средства – бальзамы, шампуни, кондиционеры — оказывают в основном поверхностное воздействие на волосы: предохраняют от повреждений, пересушивания, придают здоровый блеск. Основное предназначение шампуня — очищение. Иногда производители пишут, что в состав шампуня входят активные компоненты, которые улучшают структуру и рост волос. Это удачный рекламный ход, потому что фактически шампунь контактирует с волосами лишь короткое время.Косметологи считают, что после шампуня нужно обязательно пользоваться бальзамом, поскольку в нем больше активных компонентов. Кроме того, бальзамы наносятся на три минуты и воздействуют дольше, чем шампуни. Самое интенсивное средство для домашней «кормежки» волос — маски: в них еще больше активных веществ, а время воздействия — 10–20 мин. Кондиционерам многие женщины приписывают чуть ли не волшебные свойства, но специалисты уверяют: основное назначение кондиционера — снятие с волос статического напряжения и облегчение расчесывания.Производители нередко нахваливают средства «два в одном»: шампунь плюс бальзам или кондиционер. Однако их лучше применять для экспресс-ухода: в отпуске, в командировке, когда нет времени за собой поухаживать. Для качественного ухода вариант «два в одном» не подходит: куда эффективнее пользоваться шампунем и бальзамом отдельно.Кроме внешней, обязательно должна быть и внутренняя коррекция: использование специальных витаминных комплексов для улучшения роста волос, считают косметологи. Можно использовать и классический набор витаминов: эффект будет тот же, но в средствах по уходу за волосами может быть усилен набор определенных компонентов — серы, витаминов группы В.Не стоит забывать и о натуральных витаминах. Сейчас — самая благодатная пора для того, чтобы позаботиться о себе. Имеет ли смысл втирать в корни волос касторовое или репейное масло? Такие масла предпочтительнее использовать для сухих и нормальных волос. При жирных волосах подобные процедуры не рекомендуются, они могут вызвать неприятный эффект засаленных волос.Специалисты предупреждают, что уход за волосами — процесс длительный, явных результатов можно достичь не сразу, а минимум через месяц-полтора, а может быть, и через полгода. Зато старания не пройдут даром.