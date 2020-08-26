Правительство рассмотрит продление карантина в Украине еще на два месяца, также планируется продлить действие карантинного зонирования минимум до 1 ноября.

Об этом заявил на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль.По его словам, карантин планируют продлить до 31 октября.- Сегодня на заседании правительства мы рассмотрим продлении карантина минимум на два месяца ... до ноября он будет действовать в такой форме, как мы его применяем, - сказал Шмыгаль.Также стало известно, что Кабинет министров Украины планирует закрыть границы на въезд иностранцам до конца сентября. Вместе с тем для некоторых категорий иностранных граждан въезд будет возможен.- Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы до конца сентября, почти до конца сентября, закрыть границы для въезда иностранных граждан. Конечно, кроме тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в Украине, - сказал премьер-министр.Это ограничение также не будет касаться иностранных граждан, являющихся членами международных и гуманитарных миссий, членами экипажей.- Есть соответствующие перечни, я попрошу сегодня при озвучивании этого вопроса озвучить этот перечень для того, чтобы все понимали, как будет осуществляться регулирование на границах Украины для въезда в Украину иностранных граждан, - сказал глава Кабмина.Шмыгаль отметил, что Министерство иностранных дел проинформирует международных партнеров Украины о соответствующем ограничении на въезд.По итогам заседания было принято решение продлить карантин до ноября, с 29 августа до 28 сентября запретить в Украину въезд иностранцам (кроме имеющих вид на жительство) и запретить работу ночных клубов и развлекательных заведений.