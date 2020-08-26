События На проспекте Гагарина ДТП с участием фуры (видео) Вечерний Харьков 16:03 371 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал. «#ДТП с фурой на Гагарина»,- говорится в комментарии к выложенному видео. Читайте также В центре Харькова появился детский водный «курорт» (фото, видео) Завтра в Харькове жара с дождем Под Харьковом серьезное ДТП с «переворотом» (фото) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В центре Харькова появился детский водный «курорт» (фото, видео) События 17:24 Лента новостей В центре Харькова появился детский водный «курорт» (фото, видео) 17:24 Глава Кабмина рассказал насколько продлят карантин в Украине 17:02 Завтра в Харькове жара с дождем 16:43 Под Харьковом серьезное ДТП с «переворотом» (фото) 16:21 На проспекте Гагарина ДТП с участием фуры (видео) 16:03 У пассажиров и водителей харьковских маршруток появилась неожиданная проблема (видео) 15:41 ДТП в центре Харькова – полиция уже на месте происшествия (видео) 15:23