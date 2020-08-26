Лето подходит к концу и, возможно, это как-то отразилось на содержании очередного астропрогноза, который предлагается вашему вниманию.

Вы будете на редкость нетерпеливы. Это может вызвать массу никому не нужных вопросов о причинах такого состояния, так что имеет смысл нетерпение скрыть. Завтра можете отколоть неожиданный номер.Придется позабыть о гордости и обратиться к кому-нибудь за помощью. Ну или хотя бы попросить о продлении срока – иначе не справиться. Лучше уж так, чем продемонстрировать полную неспособность решить задачу.Если вы не в состоянии справиться с возложенной на вас задачей, вежливо извинитесь и верните ее хозяину. Не стоит слишком уж упираться, пытаясь хоть как-то оправдать чьи-то надежды.Кто-то очень глупый может все испортить, причем руководствоваться при этом будет самыми благими намерениями. Возможно, вам все-таки удастся спасти положение, если успеете перехватить эту замечательную личность.Вы сможете, если захотите, привлечь внимание максимального количества людей. Правда, это не значит, что они тут же проникнутся к вам глубокой симпатией, но некоторый толк из этого извлечь можно.Вы, вероятно, можете получить немало хороших предложений, что само по себе прекрасно, но это обстоятельство поставит вас перед необходимостью выбрать лучшее. Не спешите с решением.Эти дни, возможно, принесут вам маленькую победу или даже станут моментом заслуженного триумфа. Если этого не произойдет, пожалуй, стоит задуматься: может быть, надо что-нибудь изменить?Вы будете как никогда уверены в собственных силах. Не стоит пытаться ограничивать себя, боясь, что ваша самоуверенность излишня. Отнюдь, вы действительно очень многое можете себе позволить.Вы будете чувствовать себя несколько потерянным, но не расстраивайтесь – вы не единственный, кто движется подобно обезглавленному цыпленку. Может, все-таки удастся сделать что-либо толковое.Не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность, скорее всего, будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила.Вы все время будете чувствовать себя как муравей, которого рассматривают в микроскоп. Все ваши успехи и неудачи будут становиться достоянием общественности, причем в преувеличенном виде.Вы можете не без удивления обнаружить, что ваша уверенность в чем-то, еще вчера казавшаяся твердокаменной, постепенно испаряется, уступая место противоположному мнению. Возможно, это и к лучшему.