Интенсивная программа «reBOOTcamp» для владельцев стартапов от Харьковского муниципального стартап-центра пройдет с 12 сентября по 4 октября.

Как сообщили организаторы, центр ищет перспективные стартапы, чтобы помочь им в развитии и вместе создать городское стартап-комьюнити.- Человек, который хочет принять участие в программе, может иметь только идею, видение, технологический стартап или уже готовый продукт с первыми результатами. Будет отбор, поэтому до финала дойдут не все. Вполне возможно, что заказчиком и пользователем этих стартапов станет город, - отметила директор муниципального стартап-центра Ольга Гольдина.Регистрация на участие в программе «reBOOTcamp» закроется в 00:00 7 сентября. Оставить заявку можно здесь