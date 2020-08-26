Движение трамваев №8 по Салтовскому шоссе, на участке от пр. Тракторостроителей до разворотного круга «602 м/р», будет запрещено с 9:00 до 17:00 27 и 28 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.В связи с этим движение трамвая №8 будет организовано следующим образом: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова/ул. Кошкина - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - перекресток Салтовское шоссе/пр. Тракторостроителей.