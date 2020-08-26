Об этом информирует харьковский телеграм-канал ВЕХА.

«В Харьковской филармонии проходит награждение победителей Всеукраинского конкурса молодых композиторов им. Бориса Лятошинского.Конкурс является частью международного фестиваля Kharkiv Music Fest.К рассмотрению, членами жюри, было допущено 55 конкурсных работ. Самой молодой участнице конкурса всего 10 лет. География конкурсантов, по словам организаторов, практически вся Украина.Победителей наградили денежными призами»,- сказано в сообщении канала.