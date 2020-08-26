Об этом информирует харьковский телеграм-канал ВЕХА.«В Харьковской филармонии проходит награждение победителей Всеукраинского конкурса молодых композиторов им. Бориса Лятошинского.
Конкурс является частью международного фестиваля Kharkiv Music Fest.
К рассмотрению, членами жюри, было допущено 55 конкурсных работ. Самой молодой участнице конкурса всего 10 лет. География конкурсантов, по словам организаторов, практически вся Украина.
Победителей наградили денежными призами»,- сказано в сообщении канала.