Об этом информирует харьковский телеграм-канал ВЕХА.

«В Харьковской филармонии проходит награждение победителей Всеукраинского конкурса молодых композиторов им. Бориса Лятошинского.

Конкурс является частью международного фестиваля Kharkiv Music Fest.

К рассмотрению, членами жюри, было допущено 55 конкурсных работ. Самой молодой участнице конкурса всего 10 лет. География конкурсантов, по словам организаторов, практически вся Украина.

Победителей наградили денежными призами»,- сказано в сообщении канала.

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