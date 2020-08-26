Нововодолажским отделением полиции устанавливается местонахождение жителя села Станичное Максима Левченко, 2008 года рождения. 26 августа в 9:00 мальчик пошел в магазин и до сих пор не вернулся.

рост 140-150 см, худощавого телосложения, лицо веснушках, русые короткие волосы, на спине много родинок.в красную футболку и черные бриджи.Уважаемые граждане, если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить в Нововодолажский отделения полиции по телефонам: