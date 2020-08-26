В аварии никто не пострадал.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, сообщение о столкновении двух транспортных средств на 67-м километре трассы «Харьков-Красноград-Перещепино» поступило в полицию 26 августа около 12:00.По предварительной информации, водитель автомобиля «Skoda Octavia» нарушил дистанцию при движении и столкнулся с «Fiat Doblо», который двигался в попутном направлении.На водителя легковушки правоохранителями составлен протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.Ему грозит штраф в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.